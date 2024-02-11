Fatih Tekke: Hak ettikleri bir puan kazandık

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hak ettikleri bir puan kazandıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, Fenerbahçe'nin tarihin en iyi oyuncularından kurulu ve ritmini yakalamış bir takım olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'yi kalelerinden uzak tutma planıyla sahaya çıktıklarını anlatan Tekke, "İlk planımız rakibimizi kalemize yaklaştırmamaktı. Ön alan baskısıyla başladık. Maçın büyük bölümünde bunu iyi yaptık. Birebirlerde üstünlük sağladılar bize çoğu zaman. Bu da çok doğal çünkü yetenekli oyuncuları var. Son dakikalarda galip gelebilecek fırsatlar yakaladık. Bizim için çok değerli bir puan. Asıl periyodumuz bu haftadan sonra başlıyor. Kafamızdaki puanları kazanmamız lazım bundan sonra. Hak edilen 1 puan kazandık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tekke, Kadıköy'de Süper Lig'de hiç maç kaybetmemesine ilişkin bir soruya ise "Şans herhalde. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, her maç iyi oynuyorlar. Alanyaspor bugün şöyle bir şey hak etti. Fenerbahçe'ye beklenilen pozisyonları vermedik diyebilirim. Beklediğimizden daha fazla pozisyona girdik. Bugün planların çoğu kısmı tuttu. Bazı takımların, hocaların bazı takımlara şansı tutuyor, herhalde bizim de tuttu." şeklinde yanıt verdi.

Devre arasında koridorda yaşanan gerginliğin ciddi bir durum olmadığını ifade eden Tekke, tartışılan pozisyonlara ilişkin "Tadic'in kırmızı kart beklenen pozisyonunda oyuncumuzun bileğinin üzerinde bir darbe var. 4. hakem bilerek olmadığını söyledi. Ben penaltı pozisyonunu izlemedim ama kulübem 'penaltı değil' diyor. Hakem net penaltı verince kendi kulübeme kızıyorum 'nasıl bakıyorsunuz diye'. Neticede buradan 1 puanla ayrılmak bizim için değerliydi. Oyuncularıma 'kalemize çok yaklaştırmamamız lazım' dedim. Takım savunmasında iyi değiliz. Beklerin pozisyonları önemliydi özellikle de Ferdi'nin. Bugün onu diğer maçlara oranla etkili hale sokmadık ve bu birinci planımızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke, zaman geçirmeye yönelik hareketlere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bu benim tarzım değil. Maça çıkmadan önce genelde hakemlere bir şey söylediysem maçın başında söyledim. Biri 'ah' diye bağırınca maçı durdurma dedim. Ben hoca olarak bunu istemem. İlk 10-15 dakika bize baskı yapabileceklerini düşündüğüm için oyunu 2. topa çevirdim biraz açıkçası. Onun haricinde oynamayı isteyen bir takım için zaman geçirme bizim için geçerli değil. Bu Türkiye'de var ama Alanyaspor'da yok."