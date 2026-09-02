Fatih Tekke ile yollar ayrıldı; Trabzonspor'da 18 aylık dönem Türkiye Kupası zaferiyle kapandı - Son Dakika
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Fatih Tekke ile yollar ayrıldı; Trabzonspor'da 18 aylık dönem Türkiye Kupası zaferiyle kapandı

Fatih Tekke ile yollar ayrıldı; Trabzonspor\'da 18 aylık dönem Türkiye Kupası zaferiyle kapandı
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Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, yaklaşık 18 aydır görev yapan Tekke'nin kadroya kattığı oyuncuların gelişimine katkı sağladığını, sportif ve ekonomik kazanımlar elde ettiğini ve Türkiye Kupası'nı kazandırdığını belirtti. Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile yapılan görüşmelerin ardından, kulüp menfaatleri doğrultusunda yeni bir yol haritası çizilmesi için karşılıklı anlayışa varıldığı aktarıldı.

(TRABZON) - Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, yaklaşık 18 ay görev yapan Tekke'ye kulübe sağladığı sportif ve ekonomik katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreç ve takımın geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerin ardından Trabzonspor'un menfaatleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, Tekke'nin görev yaptığı yaklaşık 18 aylık dönemde kadroya dahil edilen oyuncuların gelişimine katkı sağladığı, kulübe sportif ve ekonomik kazanımlar kazandırdığı ve Türkiye Kupası'nı müzeye getirdiği vurgulandı.

Tekke'nin, varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine razı olamayacağını ifade ettiği aktarılan açıklamada, kulübün menfaatleri doğrultusunda yeni bir yol haritası çizilmesi konusunda karşılıklı anlayışa varıldığı kaydedildi.

Trabzonspor, Fatih Tekke'ye emekleri ve katkıları için teşekkür ederek kariyerinin devamında başarı diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke ile yollar ayrıldı; Trabzonspor'da 18 aylık dönem Türkiye Kupası zaferiyle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Tekke ile yollar ayrıldı; Trabzonspor'da 18 aylık dönem Türkiye Kupası zaferiyle kapandı - Son Dakika
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