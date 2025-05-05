Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Fatih Tekke, ''İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Biraz daha cesur olmalıyız. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz.'' dedi.

''GALATASARAY'DA ÇOK DAHA İYİ OLMALIYIZ''

Sözlerine devam eden Tekke, Galatasaray maçıyla ilgili, "İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY MAÇINDA OLMAYABİLİRLER''

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceklerine yönelik soruya, "Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." diye cevap verdi.

''TÜRKİYE'DEKİ İLK FİNALİM GALATASARAY''

Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram da ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için açıklama yaparak "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak." dedi.