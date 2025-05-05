Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir

Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke, sakat oyuncuları Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçında oynayıp oynayamama durumlarıyla ilgili, ''Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey.'' dedi.

05.05.2025 22:56
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Fatih Tekke, ''İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Biraz daha cesur olmalıyız. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz.'' dedi.

''GALATASARAY'DA ÇOK DAHA İYİ OLMALIYIZ''

Sözlerine devam eden Tekke, Galatasaray maçıyla ilgili, "İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY MAÇINDA OLMAYABİLİRLER''

Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceklerine yönelik soruya, "Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." diye cevap verdi.

''TÜRKİYE'DEKİ İLK FİNALİM GALATASARAY''

Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram da ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için açıklama yaparak "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak." dedi.

Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Tekke, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke isim verdi! 2 yıldız, Galatasaray maçında olmayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 123456:
    bir galatasarayli olarak Türkiye kupasını trabzonsporun almasını isterim 5 21 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    yine her zamanki gibi himmetsarayin rakibi maçı verecek 2 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    123456 samimiysen senin gibi galatasaraylının a mu ğago yim 9 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AHMET 1998 SEN NEREDEN BİLİYORSUN HIMMETKUSLARINI 12 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Şaşırmadık. 0 9 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    sen kupa için bu sallarsan kupa gidince 5. lik kaçmış oldu Avrupa hayal oldu. futbol cahili. kendi egon için takımın 5. olup Avrupa ya gitme imkanı ni yedin bugün korkak cahil bencil herif. 3 4 Yanıtla
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