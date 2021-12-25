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Fatih Tekke: "Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız" - Son Dakika

Fatih Tekke: "Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız"

25.12.2021 16:29
Fatih Tekke: "Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız"

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi.

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19.haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, sakatlar iyileştiğinde daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade ederek, "Maçla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili konuşmayacağım. Oyuncularım ciddi mücadele verdiler. Ummadığımız şeyler göz göre göre yapıldı. Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız. Bu şehrin onurlu mücadelesini devam ettireceğiz" dedi. - ERZURUM

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Erzurumspor Kulübü, Denizlispor, Fatih Tekke, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Tekke: 'Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Tekke: "Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız" - Son Dakika
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