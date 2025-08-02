Fatih Tekke: 'Trabzonspor'a ve Şehre Aidiyetimiz Var, Mücadeleye Devam Edeceğiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatih Tekke: 'Trabzonspor'a ve Şehre Aidiyetimiz Var, Mücadeleye Devam Edeceğiz'

Fatih Tekke: \'Trabzonspor\'a ve Şehre Aidiyetimiz Var, Mücadeleye Devam Edeceğiz\'
02.08.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılarak taraftarlarla bir araya geldi.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılarak taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgisini gören Tekke, Trabzonspor'a ve şehre olan aidiyetini vurgulayarak, "Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatımızı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo mavili kulübün 58'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören genç teknik adam, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki buluşmada, taraftarlar Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, alt yaş kategorilerindeki genç sporcular ise tecrübeli çalıştırıcıya transfer soruları yöneltti. Zaman zaman renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte taraftarlar, Tekke ile sohbet etme imkanı buldu.

Etkinlik sonrası konuşan Fatih Tekke, Trabzonspor'a ve şehre olan aidiyetini vurgulayarak "Allah'a hamdolsun, bu camiaya ait bir şeyim. Burada forma giymek nasip oldu, bu mücadelenin içerisinde olmak nasip oldu. Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edebilecek bir fırsat var, bu fırsatımızı devam ettireceğiz, mücadeleye devam" dedi.

'UMARIM O SAVAŞÇI RUHUMUZU HER AN HER MAÇTA GÖSTEREREK BU İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ'

Bordo-mavili camianın temel özelliğinin mücadele ve coşku olduğunu belirten Tekke, "Bence konuşmalardaki en önemli vurgu, bu coğrafyadaki bu renge aşık olan insanların temel ortak bir duygusu var; o da mücadele ve coşku. Umarım o savaşçı ruhumuzu her an her maçta göstererek bu insanları mutlu etmek için elimizden geleni yaparız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Nice 58'inci yıllara. İnşallah 158, 258 olur ama bunlar şampiyonluk sayılarının çok olduğu yıllar olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Trabzonspor, Fatih Tekke, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: 'Trabzonspor'a ve Şehre Aidiyetimiz Var, Mücadeleye Devam Edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
12:34
Radara yansıdı Sağanak yağış adım adım İstanbul’un üzerini kaplıyor
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
12:04
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
15:36
Anderson Talisca UEFA listesinde yok İşte nedeni
Anderson Talisca UEFA listesinde yok! İşte nedeni
15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
15:21
Başkan Balcı’dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye’de sınır kondu
Başkan Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Tüm Türkiye'de sınır kondu!
15:16
’Sular şehri’ Kahramanmaraş’ta 20 gündür süren kriz
'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz
15:13
Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi
Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi
15:10
Dünya diken üstünde Putin sonunda Trump’a yanıt verdi, resti çekti
Dünya diken üstünde! Putin sonunda Trump'a yanıt verdi, resti çekti
15:07
Saat ustaları çıraksız kaldı Bir meslek sessizce yok oluyor
Saat ustaları çıraksız kaldı! Bir meslek sessizce yok oluyor
14:50
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber
''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
14:22
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 14:29:37. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: 'Trabzonspor'a ve Şehre Aidiyetimiz Var, Mücadeleye Devam Edeceğiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.