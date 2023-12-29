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Fatih Terim: "Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim" - Son Dakika
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Fatih Terim: "Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim"

Yunanistan'ın Panathinaikos ekibin başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim" dedi. Terim, kendi oyun tarzını aşılamaya çalışacağını ve transfer döneminde takımın ihtiyaçlarına göre hareket edeceklerini belirtti. Ayrıca, Panathinaikos'un büyük bir aile olduğunu ve şampiyonluk için bu birlikteliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fatih Terim: "Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim"
29.12.2023 - 18:58,
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- Fatih Terim: "Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim"

ATİNA - Yunanistan'ın Panathinaikos ekibin başına geçen Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim" dedi.

Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim için Atina Ulusal Galeri'de imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Terim, kendi oyun tarzını bir an önce aşılamaya çalışacağını söyleyerek, "Baskıya yönelik, temponun yüksek olduğu, pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun tarzını uygulayacağım" diye konuştu.

1 Ocak'ta transfer döneminin başlayacağını belirten Terim, "Sportif direktörümüzle beraber bu mevzuları konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz bir şey olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda yarar var. Doğruyu biz söyleriz. Konuşuyoruz ama şu anda bir karar yok. Mevcut takımımı görmeden herhangi bir karar vermek istemiyorum çünkü ben oyuncularıma güveniyorum. 3 gün oldu geleli ve kimi istemeyebilirim ki? Bu çok mantıksız olur. Bir yere ihtiyacımız olursa ki iki stoperimizin sakat olduğunu unutmayalım. Takım içerisinden kazandırırsak gerek kalmaz. Ancak ihtiyacımız olursa transfer yaparız" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'dan ayrılan Belhanda'yı takımda görmek isteyip istemediğiyle ilgili bir soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Transferin memleketi olmaz. Belhanda çok önemli, çok büyük oyunculardan bir tanesidir. Ama seçimini yaptı diye biliyorum ben. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ben kendi takımıma baktıktan sonra bir rapor vereceğim; bu arkadaşlar kalabilir, bunlar gidebilir, bu bölgelere oyuncu istiyorum diye" sözlerini sarf etti.

"Oyuncuların hepsi çok iştahlı ve aç"

Atina'ya bir meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldiğini vurgulayan Terim, "Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan var. Şampiyon olmak için şampiyon gibi düşünmek zorundasınız. Yarın akşam başkan, yöneticiler, oyuncular, çalışanlar ve aileleriyle bir yemek yiyeceğiz. Takımımızın büyük bir aile olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk için o büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının neye hasret olduğunu da biliyorum. Bunun için çok çalışacağız ve eksik yerleri bir an evvel onaracağız. Zaman içerisinde değişimi göreceksiniz. 3-4 günlük antrenman periyodunda çok daha ümitlendim. Oyuncuların hepsi çok iştahlı ve aç" diye konuştu.

Yunanistan ligini uzun zamandan beri takip ettiğini ifade eden Fatih Terim, "Genel olarak AEK, PAOK ve Olympiakos ile birlikte 4 takım arasında geçiyor yarış. Yunanistan tarihinde en büyük Avrupa başarısı Panathinaikos'a ait. Biz o başarılı günlere dönmek arzusundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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