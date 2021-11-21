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Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız - Son Dakika

Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız

21.11.2021 10:53

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncularına barkovizyonda Fenerbahçe galibiyetlerini izletti. Yıldız oyunculara mental yükleme yapan Terim'in toplantıda, "Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" sözlerini söylediği futbolcuların da galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.

Galatasaray dev derbiye hazır. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde genç oyuncularına mental yükleme yaptı. İmparator, genç yıldızların daha da havaya girmesi için sürpriz hazırladı. Terim, hazırladığı barkovizyon gösterisinde geçmiş Fenerbahçe galibiyetlerini oyuncularına izletti.

"ASLANLAR GİBİ MÜCADELE EDECEĞİNİZİ BİLİYORUM"

Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇ YILDIZLAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Galatasaray'ın genç yıldızlarının barkovizyon gösterisinden bir hayli etkilendiği ve Fatih Terim'e galibiyet sözü verdikleri öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışından hem geri kalmak istemiyor hem de rakibine darbe indirmeyi planlıyor.

TERİM'İN ÖZEL SİLAHI

Cimbom'un derbideki en önemli kozlarından biri Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed olacak. Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim'in hafta başından itibaren tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgilendiği belirtildi. Terim'in geçen sezon Fenerbahçe'yi yıkan golü atan Mısırlı yıldıza, "Fenerbahçe karşısında senden yine çok şeyler bekliyorum. Umarım geçen sezon olduğu gibi bizi yeniden sevindirirsin" dediği öğrenildi.

BERKAN KUTLU'YA ÖZEL UYARI: KONTRA YEMEMELİYİZ

Fatih Terim, orta sahada görev alacak genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya F. Bahçe maçı öncesi uyarılarda bulundu. Sabah'ın haberine göre Terim, "Ribauntları bırakma... Kontra yememeliyiz. Asla izin verme" dedi.

MUSLERA: GÜN BİZİM GÜNÜMÜZ OLACAK

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Gün Galatasaray'ın günü olacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız

Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız - Son Dakika
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