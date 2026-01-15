Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Fatih Terim\'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
15.01.2026 17:58
Bir süredir boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Liga'da zor günler geçiren İspanyol devi Valencia'nın Fatih Terim ile görüşme yaptığı ve takımın başına 72 yaşındaki deneyimli ismi getirmek istediği belirtildi.

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nı 2 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazanan La Liga ekibi Valencia, 19 maç sonunda topladığı 17 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Teknik direktör Carlos Corberan ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol devi, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Valencia yönetimi, uzun süredir sürdürdüğü yeni teknik direktör arayışı kapsamında listeye Fatih Terim'i de ekledi. İspanyol kulübünün temasa geçtiği Fatih Terim'le bir görüşme yaptığı ve planlarını anlattıkları aktarıldı. Deneyimli hocanın şu an için olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği, önümüzdeki günlerde ikinci bir görüşmenin daha yapılmasının planladığı öne sürüldü.

23 MAÇTA 12 GALİBİYET

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, takımının başında 23 maçta sahaya çıktı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

ÇALIŞTIRDIĞI TÜM TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerinde 4 farklı dönemde Galatasaray'da görev yapan Terim, sarı-kırmızılılar dışında Panathinaikos, Milan, Fiorentina ve A Milli Takım'da da görev yapmıştı.

Fatih Terim, Valencia, La Liga, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
