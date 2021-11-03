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Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı

03.11.2021 18:04
Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, GSTV'de katıldığı canlı yayında büyük bir sürprize imza atarak Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini açıkladı. Tecrübeli hoca, Gaziantep maçında kazanan kadroyu bozmazken yalnızca Barış Alper Yılmaz yerine ilk 11'de Feghouli'ye forma verdi.

Avrupa Ligi E Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu maç öncesi GSTV canlı yayınında açıklamalar yapan teknik direktör Fatih Terim, kritik karşılaşmanın ilk 11'ini söyledi.

FEGHOULI, İLK 11'E DÖNDÜ

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yi 2 golle deviren kadroda yalnızca bir değişikliğe giden deneyimli hoca, Barış Alper Yılmaz'ı takımdan kesti. Genç futbolcu yerine Gaziantep FK maçında Kerem Aktürkoğlu'na harika bir asist yapan Feghouli, Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inde kendine yer buldu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı ilk 11'i şöyle:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Halil, Kerem

Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Fatih Terim, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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