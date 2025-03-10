Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı

Geniş Video İzle

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu belirtti.

10.03.2025 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Terim, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ..."

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Terim, "Galatasaray özlenmez mi...Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." yorumunu yaptı.

Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi. Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı bu akşam 18.30'da TRT Spor'da olacak.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİLİ

Terim'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocaya şampiyonluk için söylediği sözlere yönelik olarak tepki gösterdi.

Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray\'ın hakkı

Fatih Terim, Galatasaray, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Engin Kurban:
    Seçil Erzanın tahliyesinide ister bu çakma teknikdirektör 64 35 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neye göre karar verdi acaba 41 21 Yanıtla
  • emir2003:
    Zaten senden ne beklenir? 33 17 Yanıtla
  • erkan zengin:
    buda adamım diye konuşuyor 30 16 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Gelmeye çalışıyor 27 12 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Başka ülkede rahat edemiyor Belli Türkiye gelmek için edebiyat yapıyor 24 14 Yanıtla
  • Yalçın Baltacı:
    Fenerbahçe ye fetöbahce diyen embesil, hangi takım fetöye bağlı dünya biliyor, Hakan Şükür,Arif,Okan buruk ve daha niceleri. Üstelik Fetö lideri koyu GS taraftarıydı.Sacmalama konusunda zirve yapmışsın, aklın var fikrin yok. Yorum olsun diye yorum yapılmaz. 18 10 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    aç köpek parası bitti arabistana gitti az paralandı havlamaya başladı 16 7 Yanıtla
  • Semih:
    İmparator Yine kuşları kudurtmuş ?????? 2 5 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    İmparatorun takımı her zaman liderdir Galatasaray'ı da imparatordur Türkiye'de 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.