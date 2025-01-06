Fatih Terim'den Galibiyetle Başlangıç - Son Dakika
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Fatih Terim'den Galibiyetle Başlangıç

Fatih Terim, Al Shabab ile Suudi Arabistan'daki ilk maçında El Feiha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

06.01.2025 20:46
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Fatih Terim, Al Shabab ekibinin teknik direktörü olarak Suudi Arabistan'da çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde El Feiha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Deneyimli teknik adamla ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibinin gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah attı.

El Feiha'nın golü 88. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den Galibiyetle Başlangıç - Son Dakika

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