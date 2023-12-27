Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı

Yunanistan takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeye imza atmak için bu ülkeye gitti.

Yunan ekibi Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Terim, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti. Burada basın mensuplarının konuşan deneyimli teknik adam, "Seviyorum sizi, sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil" dedi.

Terim, akşam saatlerinde yeni takımı Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak.

Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak. - İSTANBUL