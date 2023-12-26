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Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor. Terim, Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardı ve 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Panathinaikos, ligde 2. sırada bulunuyor ve Terim, ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Fatih Terim, Panathinaikos\'un başına geçmeye hazırlanıyor
26.12.2023 - 14:43,
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A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Kaynak: AA
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