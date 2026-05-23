Fatih Terim Yabancı Kuralına Dair Düşüncelerini Paylaştı

23.05.2026 14:17
Eski teknik direktör Fatih Terim, Türk futbolunda yasalardan ziyade kulüplerin menfaatinin önemine vurgu yaptı.

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcu kuralında yasaklardan yana olmadığını belirterek, "Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. Her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım. Federasyon da bunu yapacak kapasitede zaten" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Toplantısı devam ediyor. Seçimde Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyunu kullandı. Terim, 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyumuzu kullandık. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel şeyler, çok daha başarılı, çok daha kurumsal bir kulüp olma yolunda hızla ilerleriz. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

"İnşallah rekoru kırarlar"

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için deneyimli teknik adam, "Şampiyonlukla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. İnşallah rekoru da kırarlar. Çok uzun zaman önce de söylemiştim. Biliyorsunuz rekorlar kırılmak için vardır. İnşallah onu da yapacaklardır. Canı gönülden destekliyorum. Kalbim onlarla. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'daki taraftarlar gibi ben de güzel başarılar bekliyorum inşallah" şeklinde konuştu.

"Doğru bir şeye karar verilmesi lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni belirlediği yabancı kuralının sorulması üzerine Terim, "Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Dolayısıyla geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız açıkçası. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım. Ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım, yapacaklardır. Federasyon da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur, ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum görmüyorum açıkçası" diye cevap verdi. - İSTANBUL

