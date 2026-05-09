Fatih Terim'den tebrik paylaşımı

09.05.2026 23:55
Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a tebrik mesajı gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yenmeyi bildi.  

Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından tebrik mesajı gönderdi.

Fatih Terim'in mesajı:

"Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray’ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca’yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray’ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
