Fatma Damla Altın, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Fatma Damla Altın, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Fatma Damla Altın, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, özel sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

22.02.2024 21:17
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2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Fatma Damla, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatma Damla Altın, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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