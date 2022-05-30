Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu

30.05.2022 12:26

- Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu Ordu'nun Fatsa ilçesinde hobi olarak paramotor sporu ile vatandaşlar ilçeyi gökyüzünden dolaşıp, eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

- Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hobi olarak paramotor sporu ile vatandaşlar ilçeyi gökyüzünden dolaşıp, eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

İlçede hobi olarak yaklaşık 7 yıldır paramotor spor yapan Üzeyir Erdoğan, düzenlediği turlar ile vatandaşlara bu sporu sevdirip, vatandaşların gökyüzünden ilçeyi izlemesine olanak sağlıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği ve beğenilen paramotor sporunun ilçede yaygınlaşması hedefleniyor.

Aynı zamanda Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanlığı yapan paramotor sporcusu Üzeyir Erdoğan, vatandaşların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini söyledi. Özellikle hafta sonları vatandaşların uçmak için kendilerine ulaştığını belirten Erdoğan, "İster istemez küçükten büyüğe herkesin ilgisini çekiyor. 7 yıldır bu sporu ben Fatsa ve çevresinde yapıyorum. Kendim tek başıma uçuyordum daha da güçlü bir tandem paramotor alarak herkesi uçurmaya çalışıyorum. İki kişi olarak bu sayede rahatça uçabiliyoruz. Hafta sonları artık bundan sonra bu sporla Demas-Uzunkum mevkiinde olacağız. Gelen herkesi uçurmayı planlıyoruz. Kalp ve tansiyon hastaları hariç herkesi bekliyoruz. Buradan ticari bir gelir istemiyorum. Küçük bir masrafımız oluyor, gelen konuklarımızdan onu istiyoruz. O aldığımız ücretleri de Fatsa Off-Road Spor Kulübü olarak sosyal faaliyetlerimizde kullanıyoruz" dedi.

"İlerleyen zamanlarda festival yapmak istiyorum"

Bu sporun ilçede yaygınlaşması için çalışmalar yapacaklarını da söyleyen Erdoğan, "Genelde bu faaliyetlerde yardımlar üzerine oluyor. Öğrenci ve sivil olarak ücretlendirmeyi düşünüyorum. Fatsa'da bu sporun yaygınlaşmasını istiyoruz. Ön eğitimini bu sporun verebiliyorum. Sonrasında Antalya ilinde lisans alması için sınavlara gidiyor. Belgelerini alan sporcularla birlikte ileri ki zamanlarda paramotor festivali de yapmak isterim" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşların katılım sağladığı paramotor sporunda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve protokol mensupları da uçuş yaparak, ilçeyi metrelerce yükseklikten izleme fırsatı buldu.

Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu
Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu
Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu
Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu
Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu
Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatsa'da paramotor sporu ilgi odağı oldu - Son Dakika


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