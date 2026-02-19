Fatton Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı kadınlar sprint kategorisinde İsviçreli Marianne Fatton, altın madalya aldı.
İtalya'daki organizasyonun 13. gününde dağ kayağı kadınlar sprint yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Marianne Fatton, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kategorinin finalinde 2 dakika 59.77 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Fransız Emily Harrop, 2.38 saniye geride gümüş, İspanyol Ana Alonso Rodriguez ise 10.45 saniye farkla bronz madalya elde etti.
