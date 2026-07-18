FC Dinamo Batumi Erzurum Kampını Tamamladı - Son Dakika
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FC Dinamo Batumi Erzurum Kampını Tamamladı

FC Dinamo Batumi Erzurum Kampını Tamamladı
18.07.2026 19:53
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Gürcü ekibi, Erzurum'daki kamp dönemini bir galibiyet ve iki mağlubiyetle noktaladı.

Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Erzurum kampını tamamladı. Gürcü temsilcisi, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını üç hazırlık maçıyla noktaladı.

Teknik Direktör Giorgi Tchiabrishvili yönetiminde 5 Temmuz'da Erzurum'da kampa giren FC Dinamo Batumi, yüksek irtifada yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gürcü ekibi, kamp boyunca fiziksel ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirirken hazırlık maçlarıyla da takımın son durumunu görme fırsatı buldu.

FC Dinamo Batumi, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Saha'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Gürcü temsilcisi, kampa galibiyetle başladı.

Gürcü ekibi, ikinci hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu Saha'da oynanan karşılaşmada Karadeniz temsilcisi sahadan galibiyetle ayrıldı.

FC Dinamo Batumi, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında ise bir kez daha Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Bu kez sahadan 2-0 mağlup ayrılan Gürcü temsilcisi, kamp dönemini bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

17 Temmuz'da Erzurum kampını tamamlayan FC Dinamo Batumi, yeni sezon hazırlıklarının kalan bölümünü Gürcistan'ın Batum kentinde sürdürecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FC Dinamo Batumi Erzurum Kampını Tamamladı - Son Dakika

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