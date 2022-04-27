FC Shkupi, Kuzey Makedonya Ligi'nde 4 hafta kala şampiyonu oldu - Son Dakika
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FC Shkupi, Kuzey Makedonya Ligi'nde 4 hafta kala şampiyonu oldu

27.04.2022 14:38
FC Shkupi, Kuzey Makedonya Ligi'nde 4 hafta kala şampiyonu oldu

Kuzey Makedonya'nın köklü futbol kulübü FC Shkupi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kuzey Makedonya'nın köklü futbol kulübü FC Shkupi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde (Prva Makedonya Fudbaska Liga) 29. hafta sonunda en yakın takipçisi Akademija Pandev'e 13 puan fark atan FC Shkupi, ligin bitimine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. FC Shkupi'nin, bitime haftalar kala ligde şampiyonluğa ulaşması, başta başkent Üsküp olmak üzere tüm ülkede mavi-beyaz renklere gönül veren futbolseverleri mutlu etti. FC Shkupi, gelecek sezon Kuzey Makedonya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

2020 yılından bu yana FC Shkupi Kulübü'nün sahibi olan Olgun Aydın, başarı için yoğun bir emek harcadıklarını belirterek, "Avrupa'da büyük bir kulüp oluşturmak için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. FC Shkupi aslında 1922-1923 yılında Türkler tarafından kurulmuş Zaferspor'un devamı. 100 yıl önce Türkler tarafından kurulmuş bu kulübün, 100 yıl sonra yine Türkler'in önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemesi, bizim için ayrı bir önem teşkil ediyor. Ne mutlu bize ki, Türk'ün adını yurt dışında başarı ile duyuruyor, şanlı Türk Bayrağı'nı yurt dışında dalgalandırıyoruz" diye konuştu. Aydın, ayrıca yabancı bir takım ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ilk Türk başkan olacak. - İSTANBUL

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Makedonya, Futbol, Üsküp, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FC Shkupi, Kuzey Makedonya Ligi'nde 4 hafta kala şampiyonu oldu - Son Dakika


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