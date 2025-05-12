Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor - Son Dakika
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Spor

Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor

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Barcelona'nın Real Madrid'i 4-3 yendiği maçta iptal olan gol olay oldu. Maçtan sonra Federasyonun paylaştığı videoda VAR hakemi Martinez Munuera'nın 'Beni dinle Alex, elle oynama tespit ettik. Gelip izle lütfen.' ifadeleri ve tanımlanamayan bir sesin 'Çok şükür, evet evet kesinlikle.' dediği iddia edildi.

12.05.2025 12:57
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LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ile Real Madrid arasındaki dev maç 7 gole sahne oldu. Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçı Barcelona 4-3 kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

İPTAL OLAN GOL OLAY OLDU

Barcelona'nın maçtaki gollerini Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha (2) kaydetti. Real Madrid'in 3 golü ise Kylian Mbappe'den geldi. Maçın uzatma dakikalarında Barcelona, sol kanattan gelişen atakta Fermin Lopez'le 5. golü buldu.

Golün ardından karşılaşmanın hakemi Alejandro Jose Hernandez Hernandez'e VAR uyarıda bulunup gol öncesindeki pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulundu. Yapılan VAR incelemesinde Fermin'in topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

VAR KAYITLARI ÇOK KONUŞULDU

İspanya Futbol Federasyonu'unun sosyal medya hesabından VAR konuşmalarının yayınlanmasının ardından bu pozisyonla ilgili konuşmalar tartışmalara yol açtı.

"ÇOK ŞÜKÜR, EVET KESİNLİKLE"

Federasyonun paylaştığı videoda VAR hakemi Martinez Munuera pozisyonla ilgili, "Beni dinle Alex, elle oynama tespit ettik. Gelip izle lütfen." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, paylaşılan videonun 37 saniyesinde tanımlanamayan bir sesin pozisyon için, "Çok şükür, evet evet kesinlikle." dediğini yazdı.

Maçın hakemi Hernandez ise VAR incelemesinde, "Eline çarpıyor, evet. Top dışarı çıkıyor ve şimdi geniş bir açıdan tüm pozisyonu görmeliyim. Tamam, mükemmel, el açıkça yukarıda. Golü iptal edeceğim." açıklamasında bulunup golü iptal etti.

VAR'daki bu konuşmanın ortaya çıkmasının ardından Barcelona taraftarları tepki gösterirken İspanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

HERKES SESİN SAHİBİNİ ARIYOR

Barcelona taraftarı, VAR'daki konuşmaların yayınlaması sonrası ortaya çıkan sese büyük tepki gösterdi. İspanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, herkes sesin sahibini aramaya başladı.

Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor

Real Madrid, El Clasico, Var Odası, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Realin kocası Barcelona, fenerin kocası Galatasaray. İki farklı ülkede aynı kader yaşanıyor. 9 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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