Üye Girişi
Federasyon, Triatlon Store projesine çok güveniyor - Son Dakika

Federasyon, Triatlon Store projesine çok güveniyor

11.02.2022 12:47
Federasyon, Triatlon Store projesine çok güveniyor

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kendi lisanslı ürünlerini üretmek için kurdukları Triatlon Store'u önemli bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kendi lisanslı ürünlerini üretmek için kurdukları Triatlon Store'u önemli bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Triatlon Store'un ürünlerini üretmek için Denizli'de bir fabrikayla anlaştıklarını ve projelerine çok güvendiklerini belirtti.

Mersin'de nisan ayında düzenlenecek Yenişehir Triatlonu'nda sporcuların mücadelelerini Triatlon Store'un ürünleriyle vermesini amaçladıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Lisanslı ürünlerimizi üretmek için kurduğumuz Triatlon Store için ciddi bir adım attık ve ürünlerimiz Denizli'de bir fabrikada üretilecek. Projemize güveniyoruz. Triatlon Store bizim için çok önemli. Sadece Türkiye içinde kalmak değil uluslararası bir marka olmak için de çalışmalarımız olacak. Türkiye'de üretilen ürünleri dünyanın önemli triatletlerinin giymesini hedefliyoruz. Böylece yapacağımız ithalatla da Türk ekonomisine katkı verecek bir projeye imza atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mağazada sadece triatlon ürünlerinin olmayacağına da vurgu yapan Yalçınkaya, "Sadece yarışlarda kullanılan ürünler değil, günlük hayatta da kullanılacak kıyafetler üreteceğiz. Her türlü ürün yelpazesi olacak. Aynı zamanda birçok spor branşında kullanılacak ürünler de mağazalarımızda yer alacak. " değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Triatlon, Denizli, Türkiye, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Federasyon, Triatlon Store projesine çok güveniyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Federasyon, Triatlon Store projesine çok güveniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement