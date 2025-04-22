Feke\'de Gençlik Merkezi Yapılacak

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Gençlik Merkezinin yapılacağını belirtti.

Başkan Özen yapmış olduğu açıklamada, "Feke merkezimizde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yapımına başlanacak olan, içerisinde dersane ve oyun alanlarının da yer alacağı Gençlik Merkezimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Aynı şekilde, bu yıl yapımına başlanıp tamamlanması planlanan halı saha alanlarımız için de incelemelerde bulunduk. Gençlerimizin sporla, kültürle ve eğitimle iç içe büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey Feke'mizin güzel insanları için. Canla başla hizmete devam" dedi. - ADANA