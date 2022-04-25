Felipe Mateos: "Rakibimiz bizi çok zorlayamadı" - Son Dakika
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Felipe Mateos: "Rakibimiz bizi çok zorlayamadı"

25.04.2022 23:40

- Felipe Mateos: "Rakibimiz bizi çok zorlayamadı" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos: "Kupa maçımızdan çok farklı olmadı" "Penaltı pozisyonunu izlemek lazım" Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından konuştu.

- Felipe Mateos: "Rakibimiz bizi çok zorlayamadı"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos:

"Kupa maçımızdan çok farklı olmadı"

"Penaltı pozisyonunu izlemek lazım"

SİVAS - Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından konuştu. Mateos, "Rakibimiz bizi kupa maçında olduğu gibi çok fazla zorlayamadı, birkaç kez kalemize gelebildi. Bir pozisyon penaltı oldu. Bu penaltı pozisyonunu da değerlendirmek lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, "Bugünkü mücadelemiz birkaç gün önceki kupa maçımızdan çok farklı olmadı. Top bizdeydi, ön tarafta oynadık, gol pozisyonları bulduk, fakat gole çeviremedik. Rakibimiz bizi kupa maçında olduğu gibi çok fazla zorlayamadı, birkaç kez kalemize gelebildi. Bir pozisyon penaltı oldu. Bu penaltı pozisyonunu da değerlendirmek lazım. Oradaki kriteri anlamak lazım. Top geçiyor, top geçtikten sonra Yatabare'nin ayağına bastı. Orada kasıt yok. Top geçmiş, pozisyonun olduğu sırada penaltı verildi. Bu tekrar izlemek ve değerlendirmek lazım. Çok net konuşamıyorum. İkinci yarı topun tamamen bizde olduğunu düşünüyorum. Kupa maçı için buraya tekrar geleceğiz. Kupa maçında burada elimizden geleni yaparak turla ayrılmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Felipe Mateos: Rakibimiz bizi çok zorlayamadı
Felipe Mateos: Rakibimiz bizi çok zorlayamadı
Felipe Mateos: Rakibimiz bizi çok zorlayamadı
Felipe Mateos: Rakibimiz bizi çok zorlayamadı

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Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Mateos: 'Rakibimiz bizi çok zorlayamadı' - Son Dakika


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