Felipe Melo takımsız kaldı - Son Dakika
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Spor

Felipe Melo takımsız kaldı

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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve birçok başarıya imza atan Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı. 41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu konumuna geçti. Brezilyalı yıldızın futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu oldu.

02.01.2025 10:49  Güncelleme: 10:58
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Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı. 41 yaşındaki tecrübeli isim serbest oyuncu konumuna geldi.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Fluminense formasıyla birçok başarı ve şampiyonluğa imza atan Brezilyalı yıldızın futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

Brezilya ekibi, Melo'ya veda paylaşımı yaptı.

Bordo yeşilli ekip veda paylaşımında, "Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Felipe Melo takımsız kaldı

Galatasaray, Felipe Melo, Fluminense, Brezilya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Melo takımsız kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • recep balcı:
    gelsin Florya in kapısına pitbul niyetine baglasinlar ???? 58 27 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    bunun tasması kimin elinden bir yere bağlasınlar 49 24 Yanıtla
  • Murat Avci:
    köpek aç kalmış desenize gelsin GS bir kemik verir 32 26 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    yorumlar da ki kıskançlar adam 41 kadar top oynadı kacinz bu başarı ypabilirdinz 49 5 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Bu kadar havlarsa olacağı bu 29 19 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    gassaray acilen sahip çıkmalı 36 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    İt gavatsaray köpeği 8 30 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Belediye yi arayın toplasınlar barınağa götürüyoruz ayağına uyutsunlar en azından dünya bir itden kurtulur. 23 14 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    konya barınağında yer var gelsin 20 12 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Himmet paralarını yiyen malum takıma geri dönsün tam karakterine uygun 2 11 Yanıtla
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