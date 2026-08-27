Felix Uduokhai Union Berlin'e Transfer Oldu
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transferini duyurdu.
Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 58 maça çıktı.
Kaynak: İHA
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