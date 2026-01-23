Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener\'i deviren takım Beşiktaş\'a çuvalla para verip o ismi aldı
23.01.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 milyon euro ve bonus karşılığında Aston Villa'ya gönderirken, anlaşma kapsamında genç futbolcu Yasin Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transferden 21 milyon euro ve bonus geliri elde ederken, anlaşma kapsamında Yasin Özcan'ı da kadrosuna katacak.

ABRAHAM İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferi konusunda İstanbul'a gelen Aston Villa yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Anlaşmaya göre Aston Villa, Beşiktaş'a 21 milyon euro bonservis bedeli ve bonus ödemesi yapacak.

YASİN ÖZCAN SÜRPRİZİ

Transfer anlaşmasının bir parçası olarak Aston Villa, genç futbolcu Yasin Özcan'ı Beşiktaş'a gönderecek. 19 yaşındaki oyuncunun mevcut kiralık sözleşmesi feshedilerek siyah-beyazlı kadroya katılması planlanıyor.

ABRAHAM VEDA EDİYOR

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Tammy Abraham'ın saat 18.00'de Türkiye'den İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. 28 yaşındaki golcü, Aston Villa'nın pazar günü Newcastle United ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

SEZON PERFORMANSI

Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maçta görev aldı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 3 asist yaptı.

YASİN ÖZCAN'IN DURUMU

Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuş, ardından Anderlecht'e kiralanmıştı. Genç oyuncu, Anderlecht'te bu sezon 10 maçta süre aldı. Kiralık sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

Aston Villa FC, Tammy Abraham, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    doğru dürüst oynayan tek oyuncu vardı onu da gönderiyor Beşiktaş ne yapmak istiyorlar anlamak mümkün değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti İşletme mühürlendi Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 15:57:48. #7.11#
SON DAKİKA: Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.