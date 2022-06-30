Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi - Son Dakika
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Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi

30.06.2022 14:28

Fenerbahçe, elindeki yabancı sayısını azaltmak için ayrılacak oyuncuları belirlemeye başlarken Pelkas, Tisserand ve Zajc'a farklı kulüplerden toplamda 13 milyon euroluk teklif geldiği öne sürüldü.

Kadrosunda 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe, bu sayıyı azaltmak adına çalışmalara başladı. Bu sayıyı 12'ye düşürdükten sonra takıma 2 oyuncu takviyesi yapacak olan sarı lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirme altına almaya başladı.

İTALYA'DAN 3 TEKLİF

NTV Spor'da yer alan habere göre, Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4 milyon, Tisserand'a ise 3 milyon eurolukteklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması, Zajc'a oranla daha kuvvetli. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

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Son Dakika Spor Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi - Son Dakika
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