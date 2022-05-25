Fener'in Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae askere gidiyor! Yeni sezon öncesi vatani görevini yapacak

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu.
Ajansspor'un haberine göre, İngiltere Premir Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.
Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jae'nin askerliği de 3 haftaya indirildi.
25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.
25 yaşındaki savunmacı bu sezon sarı lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
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