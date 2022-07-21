Fener'in savunmasında yaprak dökümü sürüyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai de ayrılıyor - Son Dakika
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Fener'in savunmasında yaprak dökümü sürüyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai de ayrılıyor

21.07.2022 21:59

İtalyan ekibi Napoli'ye transferi için son prosedürlerin beklendiği Kim Min-Jae'nin ardından Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Attila Szalai'ye de Alman ekibi Wolfsburg ve Fransız ekibi Rennes'ten teklif geldi. Sarı lacivertliler Macar savunmacı için 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Kim Min-Jae'den sonra sarı lacivertli ekibin bir diğer stoperi Attila Szalai de takımdan ayrılabilir. Alman ve Fransız kulüpleriyle iyi ilişkilere sahip olan FIFA menajeri Mithat Halis, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai'nin de bu yaz döneminde ayrılacağını belirtti.

"BU YAZ SZALAİ TRANSFER OLUR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Halis, ''Fenerbahçe, Szalai için en az 15 milyon euro istiyor. Bu yaz Szalai transfer olur. Wolfsburg onu istiyor. Bu konuda çok kararlılar. Rennes onu isteyen diğer takım. Bu parayı verebilirler. Atilla, Macar milli takımında çok iyi oynadı. Oradaki performansını çok beğendiler. Uzun süredir takip ediyorlardı. Ama başka takımlar da var. Sürpriz bir takım da onu transfer edebilir'' dedi.

65 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe kariyerinde 65 maça çıkan Macar stoperAttila Szalai, Fenerbahçe formasıyla 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, hiçbir maçta kırmızı kart görmedi.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in savunmasında yaprak dökümü sürüyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai de ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in savunmasında yaprak dökümü sürüyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai de ayrılıyor - Son Dakika
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