Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu... - Son Dakika
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Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...

03.06.2022 16:24

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Mesut Özil ile ilgili tutumu hakkında sorulan soruya yanıt verdi. Jesus, kadro dışı kalan Özil ile ilgili yönetimin verdiği kararla yola devam edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcı için imza töreni düzenlendi. Jesus, imza töreninde kritik açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'tan çarpıcı sözler! Mesut Özil ile ilgili kararını açıkladı

MESUT ÖZİL KADRO DIŞINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

Jesus, basın toplantısında sorulan Mesut Özil'in durumu ile ilgili soruya çok net bir şekilde cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı: "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'tan çarpıcı sözler! Mesut Özil ile ilgili kararını açıkladı
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Jorge Jesus: 'Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Jorge Jesus: 'Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Jorge Jesus, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin 'kadro dışı' kararını doğru buldu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu... - Son Dakika
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