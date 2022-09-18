Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
Üye Girişi

Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...

18.09.2022 16:02
Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, bu akşam evinde ağırlayacağı Alanyaspor engelini kayıpsız aşarak milli araya moralli gitmek istiyor. İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

SARI LACİVERTLİLER GEÇEN HAFTAYI BAY GEÇMİŞTİ

Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Willian Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Valencia, Pedro, Emre Mor

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Fer, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

YORUMLAR
500
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı... Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı... Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
15:53 Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı
14:53 Cinnet getiren öfkeli koca, ayrı yaşadığı eşinin burnunu kırdıktan sonra parmağını kesti!
13:56 5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak istedi! Genç adam düşerek hayatını kaybetti
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:50 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: İktidara gelirsek ilk işimiz işçi, memur ve emekliye yüzde 150 maaş zammı yapmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 16:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement