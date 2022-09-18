Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Willian Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Valencia, Pedro, Emre Mor
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Fer, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
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