Fenerbahçe 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Okay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
11. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Banza'nın vuruşunu Livakovic çıkardı.
22. dakikada Fred'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada En Nesyri'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
36. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan topu Banza'ya çıkarmak istedi ancak araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere yolladı.
37. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Okay'ın kafa vuruşunda kaleci Livakovic, topu kornere çeldi.
42. dakikada sağ kanattan En Nesyri'nin yerden ortasında kale önünde Fred topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada ceza sahası dışından Saint-Maximin'in şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ubrahim Çağdaş Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Muhammed Cham, Umut Bozok, Umut Güneş, Batahov, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Enis Destan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Saint-Maximin, Szymanski, Tadic, En Nesyri
Yedekler: İrfancan Eğribayat, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Becao
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Fred (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Ozan Tufan, Denswil (Trabzonspor) - TRABZON
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