Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu
14.09.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 önde kapattı. Gol En-Nesyri'den geldi, Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

14. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, orta sahada Onuachu'nun, Milan Skriniar'a yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

20. dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'da faul pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

28. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa Fred'in hamlesi sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarı gitti.

45. dakikada Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Fred'in vuruşunda kaleci Onana sağ köşeye yönelen topu son anda çeldi. Pozisyonu takip eden Szymanski'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Tim Folcarelli, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Edin Visca, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Boran Başkan, Taha Emre İnce, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Youssef En-Nesyri (dk. 45) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Okay Yokuşlu (dk. 20) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Paul Onuachu, Stefan Savic (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Okay Yokuşlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:20:18. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.