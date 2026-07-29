Fenerbahçe 1-1 Gornik Zabrze
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. Talisca ve Sacek golleri.
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Goller: Dk. 12 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 45+10 Sacek (Gornik Zabrze)
Sarı kartlar: Dk. 14 Sadilek (Gornik Zabrze), Dk. 41 Oosterwolde (Fenerbahçe)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde top üstten auta gitti.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1.
23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Janza'nın şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada Kerem Aktükroğlu'nun ortasına altıpasta iyi yükselen Skriniar'ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+4. dakikada ceza yayının üstünden Prekop'un plase vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle bitti.
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