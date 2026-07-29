Fenerbahçe 1-1 Gornik Zabrze: İlk yarı eşitlik
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadilek'in Skriniar'a yaptığı faul sonrası VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen hakem Dhondt beyaz noktayı gösterdi.
12. dakikada penaltı atışını kullanan Talisca'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1
29. dakikada ceza yayının sağından Janza'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert topu köşeden çıkardı.
44. dakikada sol kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında kale önünde Skriniar'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ismaheel'in sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.
45+10. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Sacek'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar Dhondt, Romain Devillers, Nico Claes
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop
Yedekler: Wiktor Kania, Patryk Warczak, Pawel Bochniewicz, Peter, Ondrej Zmrzly, Bastien Donio, Maksym Khlan, Michal Rakoczy, Sondre Liseth, Bruno Durdov
Teknik Direktör: Michal Gasparik
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Talisca
Yedekler: Ederson, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Musaba, Greenwood
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Sacek (dk. 45+10) (Gornik Zabrze), Talisca (dk. 12 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sadilek, Janza (Gornik Zabrze), Oosterwolde (Fenerbahçe)
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