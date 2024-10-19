Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Halil Erkoç, Haldun Çoban, Buğra Çağatay Savaş
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 12, Heal 2, Büşra Akgün 8, Alleyne 26, Hurt 17, Ecem Erk, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa 3
Fenerbahçe Opet: Atkins 17, Williams 10, Şerife Alperi Onar 9, Badiane 8, Charles 8, Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 10, Tilbe Şenyürek 17
1. Periyot: 13-33
Devre: 32-58
3. Periyot: 54-77
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-71 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 100-71 ile Tarsusspor'u Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?