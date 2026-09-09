Fenerbahçe, 18 yıl sonra Devler Ligi'nde Roma'yı konuk edecek; Guendouzi ve Asensio yok - Son Dakika
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Fenerbahçe, 18 yıl sonra Devler Ligi'nde Roma'yı konuk edecek; Guendouzi ve Asensio yok

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Chobani Stadı'nda Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra çıktığı Devler Ligi'nde taraftarı önünde kazanarak Beşiktaş derbisi sonrası olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor. Roma karşısında cezalı Guendouzi ve sakat Asensio forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Lukaku eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, yarın forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

Kadrosunda önemli futbolcular var

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor.

Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, 18 yıl sonra Devler Ligi'nde Roma'yı konuk edecek; Guendouzi ve Asensio yok - Son Dakika

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