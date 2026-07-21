Fenerbahçe 1907 Kadın Girişimcileri Etkinliğini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe 1907 Kadın Girişimcileri Etkinliğini Gerçekleştirdi

Fenerbahçe 1907 Kadın Girişimcileri Etkinliğini Gerçekleştirdi
21.07.2026 12:13
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Fenerbahçeli kadın girişimciler, dayanışma ve iş birliklerini vurgulayan ilk etkinliklerini yaptı.

Fenerbahçe kongre üyeleri, yüksek divan Kurulu üyeleri ve Fenerbahçeli kadın girişimcilerin bir araya geldiği 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, ilk resmi etkinliğini 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında gerçekleştirdi.

1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, ilk etkinlik buluşmasını 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Şişli'de bir restaurantta gerçekleştirdi. Etkinlikte; kadın girişimciliği, liderlik, dayanışma ve iş birlikleri ön plana çıktı. Programda konuşma yapan 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu Kurucu Başkanı Eda Kırlangıç, topluluğun kadın girişimciler arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, topluluk üyeleri arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı ve ortak üretim kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 1907 Kadın Girişimcileri Etkinliğini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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