2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşmayı terk etti - Son Dakika
A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Sırbistan'ı 30-22 mağlup olmasına rağmen grubunu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, en iyi grup üçüncüleri arasında yer alarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova'da öğrencilerle bir araya geldiği iftarda 45 öğrenciyi İstanbul'a gezi ve futbol maçına göndereceklerini belirtti. Vali Çelik, öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından mayısın sonunda İstanbul gezisi düzenleneceğini ve istedikleri futbol kulübünün maçına götürüleceklerini söyledi.
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
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