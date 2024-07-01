Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonu Kombine Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonu Kombine Fiyatlarını Açıkladı

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda sezonluk kombine fiyatlarını açıkladı. Kombine satış dönemi yarın başlayacak ve çeşitli taksit seçenekleri sunulacak. Kombine yenileme dönemi ve genel satış tarihleri de belirlendi.

01.07.2024 19:26
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Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı. Kombine satış dönemi yarın saat 10.00'da yenileme süreci ile başlayacak.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde sezonluk kombine fiyatları belli oldu. Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kombine satış döneminin yarın (02.07.2024 Salı) saat 10.00'da yenileme süreci ile başlayacağı aktarıldı. Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stadyum kombine merkezinden taksitli kombine alımlarında çeşitli platformlarına vade farklı olarak 3, 5, 9 ve 12 taksit uygulaması yapılacağı belirtildi. Kombine yenileme dönemi 2 Temmuz 2024 saat 10.00 - 7 Temmuz 2024 saat 17.00 aralığında yapılacak. Yenileme değişikliği döneminin 12 Temmuz Cuma mesai saatleri içerisinde, öncelikli satışın (Yüksek Divan Kurulu, Kongre, Temsilci Üye) 16 Temmuz saat 10.00'da başlayarak 17 Temmuz saat 09.59'da sona erecek.

Genel satış 17 Temmuz - 26 Temmuz tarihleri arasında; Öğrenci Tribünü satışı ise 24 Temmuz'da yapılacak.

Kombine fiyatları şu şekilde:

Maraton Alt

A-I Blok: 62 bin TL

B Blok: 75 bin TL

C-G Blok: 85 bin TL

D-F Blok: 100 bin TL

E Blok VIP: 325 bin TL

Maraton Üst

A-I Blok: 24 bin TL

B-H Blok: 28 bin TL

C-G Blok: 35 bin TL

D-F Blok: 42 bin TL

E Blok: 46 bin TL

Fenerium Alt

A-I Blok: 62 bin TL

B Blok: 75 bin TL

C Blok: 85 bin TL

D Blok: 100 bin TL

E Blok VIP: 325 bin TL

Fenerium Üst

A-I Blok: 24 bin TL

B-H Blok: 28 bin TL

C-G Blok: 35 bin TL

D-F Blok: 42 bin TL

E Blok: 46 bin TL

Kale Arkası: 15 bin TL

Öğrenci: 9 bin TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 25 bin TL - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonu Kombine Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika

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