Fenerbahçe'de 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışları yarın başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek. Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.
Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:
Fenerium alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C Blok: 119 bin lira
D Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
Fenerium üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Maraton alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C-G Blok: 119 bin lira
D-F Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira
Maraton üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Kale arkası: 20 bin 500 lira
Öğrenci: 10 bin 750 lira
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 2025-2026 Kombine Biletleri Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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