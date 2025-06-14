Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz'da Samandıra'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 14-27 Temmuz tarihleri arasında da Portekiz'de kamp yapacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar burada devam edecek.
Portekiz'de 4 hazırlık maçı
Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'a Portekiz'e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle:
17 Temmuz Perşembe
Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz Pazar
Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz Çarşamba
Fenerbahçe - Al Ittihad
26 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Benfica - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?