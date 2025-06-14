FENERBAHÇE, 2025/26 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, 6 Temmuz tarihinde İstanbul'da toplanacak, 14 Temmuz'a kadar Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.
Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar Portekiz'de çalışmalarını sürdürecek.
Sarı-lacivertli ekibin Portekiz'de oynayacağı hazırlık maçları şu şekilde;
17 TEMMUZ 2025
Fenerbahçe - Portimonense
20 TEMMUZ 2025
Fenerbahçe - Sunderland
23 TEMMUZ 2025
Fenerbahçe - Al-Ittihad
26 TEMMUZ 2025
Fenerbahçe - Benfica
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 2025/26 Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?