Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Fenerbahçe 2026'da şampiyon'' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı

17.03.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin 2025 yılının Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini ve sezon sonunda şampiyon olacağını öne süren astrolog Can Aydoğmuş, son dönemdeki puan kayıplarının ardından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sorunlarına dikkat çekti ve takımın gol atan bir forvetinin olmadığını belirtti. Yönetimi eleştiren Aydoğmuş, sorumluların istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin performansına ilişkin daha önce yaptığı tahminlerle gündeme gelen astrolog Can Aydoğmuş, sarı-lacivertli ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından bir paylaşım daha yaptı. Aydoğmuş'un bu kez yönetimi hedef alan sözleri dikkat çekti.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Can Aydoğmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin 2025 yılının Aralık ayından sonra yükselişe geçeceğini ve sezon sonunda şampiyon olacağını öne sürmüştü. Bu tahminleriyle sık sık gündeme gelen Aydoğmuş, son gelişmeler sonrası yeniden konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN FORVETİ YOK"

Aydoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın gol yollarındaki sorunlarına dikkat çekti. Paylaşımında, "Fenerbahçeliler, bir takımın en önemli kişisi forvet yani gol atan oyuncusudur. Başkan ya da teknik direktör değil. Fenerbahçe'nin forveti yok, gol atacak oyuncusu yok" ifadelerini kullandı.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Sözlerinin devamında sert eleştirilerde bulunan Aydoğmuş, "Bence bunun sorumluları istifa etsin. Bir takımın forveti olmaz mı? Ocak ayından bu yana gol atacak oyuncu olmamasına rağmen elde edilen başarılar bile mucize" diyerek yönetime tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Aydoğmuş'un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar destek verirken bazıları ise eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:40
Fenerbahçe’ye bir orta saha daha Tam 30 milyon euro
Fenerbahçe'ye bir orta saha daha! Tam 30 milyon euro
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
06:48
Savaşta 18. gün İran ABD Bağdat Büyükelçiliği’ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut’a bomba yağdırdı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:45:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.