Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK - Son Dakika
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Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

02.12.2024 22:18
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Tadic'in sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere gitti.

57. dakikada Maximin'in Sorescu'yu çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Dioudis'in parmak uçlarıyla temas ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak kornere çıktı.

78. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Becao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

89. dakikada Fred'in sol taraftan uzun pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90+5. dakikada Fred, ceza sahası içinde Bruno Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Akarsu, penaltıyı iptal etti.

Hakemler: Alper Akarsu, İbrahim Bozbey, Bersan Duran

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel (Sebastian Szymanski dk. 66), Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Filip Kostic, İsmail Yüksek (Sofyan Amrabat dk. 46), Fred, İrfan Can Kahveci (Allan Saint-Maximin dk. 46), Dusan Tadic (Mert Müldür dk. 80), Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 66)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Ayçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Salem M'Bakata, Badu Ndiaye (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 85), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek (Paul Mandouki dk. 73), Alexandru Maxim (Furkan Soyalp dk. 85), David Okereke, Kenan Kodro (Philippe Daubin dk. 60), Christopher Lungoyi

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Oğuz Aydın (dk. 3), Rodrigo Becao (dk. 78), Edin Dzeko (dk. 89) (Fenerbahçe) David Okereke (dk. 41) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Kenan Kodro, Bruno Viana, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK - Son Dakika

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