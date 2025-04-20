Fenerbahçe 3-3 Kayserispor'a Docuzdu

Stat: Ülker
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Diego Carlos (Dk. 53 Dzeko), Mert Müldür (Dk. 62 Kostic), Szymanski (Dk. 62 Oğuz Aydın), Fred, Tadic (Dk. 81 İsmail Yüksek), Talisca, Saint-Maximin (Dk. 81 Çağlar Söyüncü), En-Nesyri
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Nurettin Korkmaz (Dk. 75 Kayra Cihan), Karimi, Baran Ali Gezek (Dk. 90+2 Mehmet Eray Özbek), Ramazan Civelek, Mane, Nazon (Dk. 81 Talha Sarıarslan)
Goller: Dk. 7 Ramazan Civelek, Dk. 49 Livakovic (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor), Dk. 36 Talisca, Dk. 64 Saint-Maximin, Dk. 79 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 56 Fred (Fenerbahçe), Dk. 56 Karimi, Dk. 82 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
49. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Kendi yarı sahasında kazandığı topla hareketlenen Gökhan Sazdağı, çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağından ortaladı. Altıpas üzerinde Nazon'un kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti: 1-2.
53. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.
64. dakikada Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Tadic'in ortasında altıpasta kaleci Bilal meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topu önünde bulan Saint-Maximin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
76. dakikada altıpasın solunda oluşan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla 77. dakikada kenara geldi. Pozisyonu ekranda inceleyen Çakır, 78. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
90+4. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
90+6. dakikada Çağlar Söyüncü'nün şişirdiği topu ceza sahası içinde Talisca yere indirdi. Kontrol ettikten sonra Skriniar'ın altıpastan vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
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