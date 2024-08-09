Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, çeşitli hareketler ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi. Ayrıca, Alexander Djiku'nun doğum günü takım tarafından kutlandı.

09.08.2024 13:36
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Alexander Djiku'nun doğum günü kutlandı

Sarı-lacivertli takımda antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ganalı stoper Alexander Djiku, 30. yaş gününü takımla birlikte kutladı. Tebrikleri kabul eden Djiku, jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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