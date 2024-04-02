Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına eksik çıkacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
İki eksik
Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
Sınırda 9 isim
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Karagümrük, düşme hattından kurtulmak için galibiyet ararken, Sivas temsilcisi ise ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.
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