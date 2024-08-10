Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta tek golü Dzeko attı.

10.08.2024 23:58
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Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 76 Mert Müldür), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Çağlar Söyüncü), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Oğuz Aydın), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Dzeko (Dk. 76 En-Nesyri)

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev (Dk. 77 Fougeu), Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Jose Rodriguez (Dk. 77 Abdulsamet Burak), Yusuf Sarı (Dk. 65 Bünyamin Balat), Michut (Dk. 86 Ali Yavuz Kol), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 77 Alioui), Yusuf Barasi

Gol: Dk. 34 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Maestro, Dk. 40 Mohammadi (Adana Demirspor), Dk. 26 Oosterwolde, Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 Jose Mourinho (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.

90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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